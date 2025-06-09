В Серпухове состоялась премьера спектакля «Вот именно и тому подобное...»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

На сцене Серпуховского музыкально-драматического театра зрители стали свидетелями премьерного показа спектакля «Вот именно и тому подобное…».

Постановка, созданная на основе юмористических произведений Антона Павловича Чехова, представляет собой увлекательное исследование нюансов взаимоотношений между мужчиной и женщиной, раскрывая их с неожиданной стороны.

Представление подарило публике массу положительных эмоций и приятных впечатлений благодаря захватывающим и понятным каждому сюжетным линиям, отражающим русские реалии. Спектакль побуждает переосмыслить рутинные ситуации, глубже понять сложности человеческих связей и насладиться остроумными сценами из творчества гениального Чехова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В программу вошли девять рассказов, населенных запоминающимися героями, и отмечены искренностью и мастерством актеров взрослой группы Театральной студии «Мелихово», а также участием известного артиста Серпуховского музыкально-драматического театра, Дмитрия Глухова. Значительная часть исполнителей — самодеятельные артисты, для которых театр является любимым делом и источником творческого вдохновения.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Режиссеры-постановщики: Анастасия Собина и Дмитрий Глухов. Координатором Театральной студии «Мелихово» выступила Елена Алексеева.

Возрастное ограничение: 16+