В Серпухове состоялись соревнования «БУДЬ ГОТОВ!»

13 сентября в МОУ «Дашковская СОШ» состоялись яркие военно-спортивные соревнования «БУДЬ ГОТОВ!», посвященные Дню города Серпухов. Более 350 школьников приняли участие в испытаниях, демонстрируя свою подготовку и мастерство.

Основная задача мероприятия – популяризация спорта, развитие у ребят ориентирования, здоровых привычек и патриотизма.

Состязания включали в себя несколько этапов, среди которых:

– Лабиринт ориентирования: проверка скорости реакции и умения находить путь;

– Полоса препятствий: испытание на физическую силу и координацию;

– Военная подготовка: практические навыки работы с оружием и экипировкой;

– Пожарная эвакуация: отработка действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Соревнования «БУДЬ ГОТОВ!» стали значимым событием для юных жителей Серпухова, способствуя их физическому развитию и воспитанию гражданской позиции. Организаторы высоко оценили уровень подготовки участников и планируют развивать подобные инициативы.