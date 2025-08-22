В Серпухове состоялось выездное совещание администрации в молодежном центре «Патриот»

В Молодежном центре «Патриот» в Серпухове прошла выездная администрация, где жители смогли лично обратиться к представителям власти.

В мероприятии приняли участие глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, а также депутаты Николай Пушкин, Диана Алумянц и Игорь Ермаков. Совместно с ними вопросы жителей разбирали профильные эксперты и сотрудники различных структурных подразделений.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни округа, включая жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы благоустройства, обеспечение безопасности, транспортную инфраструктуру, состояние дорожного покрытия и разрешение земельных споров.

Особое внимание было уделено обращениям жителей деревни Жерновка. Обсуждались вопросы благоустройства деревни, включая состояние колодцев, планы газификации, организация движения транспорта и обеспечение регулярного вывоза отходов. Все поднятые вопросы были взяты на личный контроль ответственными лицами.

По вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, жители обратились к главному врачу Серпуховской больницы, Петру Латкину, который предоставил разъяснения и ответил на вопросы.

Для помощи семьям участников Специальной военной операции были приглашены руководитель Единого центра поддержки Лидия Халачева и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Ирина Котова.

В ближайшее время запланировано еще одно выездное совещание, которое состоится 3 сентября в 17:00 во Дворце торжеств «Центральный» и будет посвящено военнослужащим и их близким.