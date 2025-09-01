В Серпухове состоялось знаменательное событие: участник СВО и его жена укрепили свой союз Венчанием

В городском округе Серпухов произошло трогательное и значимое событие для семьи Андрея, военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, и его супруги Марии. В стенах Всехсвятского храма состоялась церемония Венчания, которая стала символом укрепления их многолетней любви и верности перед Богом.

Андрей, обладающий опытом службы в пограничных войсках, в настоящее время несет военную службу в зоне проведения СВО под позывным «Пекарь» и получил возможность приехать домой в период отпуска. Мария на протяжении всех этих лет являлась для него надежной поддержкой, оберегала семейный очаг и служила его нерушимым тылом. Счастливые родители воспитывают двоих детей: Дениса и Екатерину.

Решение о венчании, обдуманное и взвешенное после многих лет совместной жизни, стало выражением глубокой духовной связи и стремления к благословению их союза высшими силами.

Семья получила теплые поздравления и слова поддержки от Единого центра помощи участникам СВО и их родным. Андрею и Марии пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгой счастливой жизни под мирным небом.