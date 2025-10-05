В Серпухове состоялся батл «Встреча поколений»

Поддержание активности с годами крайне важно для физического и душевного здоровья, а также для социальной вовлеченности, в поселке Пролетарский был организован этот уникальный батл.

Команды «Молодость» и «Мудрость» продемонстрировали свои способности в интеллектуальных и творческих испытаниях. Участникам нужно было догадаться о предметах, музыкальных произведениях и исполнителях, отражающих разные периоды времени, а также вспомнить популярные игры из прошлого и современности.

Мероприятие, подготовленное специалистами по работе с молодежью Ириной Кривушиной, Светланой Морозовой и Борисом Шохиным, прошло в теплой и позитивной обстановке, наполнив сердца присутствующих приятными эмоциями. Оно послужило отличной платформой для обмена опытом и укрепления взаимопонимания между разными поколениями.