В Серпухове состоялся муниципальный тур областного сбора юных часовых Постов Памяти «Пост №1»

Мероприятие прошло в парке имени Олега Степанова, где собрались отряды школьных юных патриотов, кадетский класс, функционирующий в рамках «Школы современного образования», а также представители Серпуховского кадетского корпуса имени адмирала Николая Эссена школы №12 «Центр образования».

Перед началом состязаний юные участники познакомились с биографией Олега Степанова – героя Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза. Старший лейтенант, командовавший взводом 624-го стрелкового полка (в составе 137-й стрелковой дивизии, 48-й армии, Центрального фронта), отважно сражался и пал смертью героя при освобождении деревни Васильевка и станции Змиевка, расположенных в Свердловском районе Орловской области. В рамках мероприятия участники почтили память своего знаменитого земляка и возложили венки к мемориалу, посвященному офицеру.

Впереди юных защитников ждали испытания, состоящие из четырех этапов: возложение цветов к мемориалу, заступление на пост и смена часовых, вынос знамени и строевые приёмы с оружием на месте. Оценку выступлений команд осуществляли студенты серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого

Каждая школа стремилась продемонстрировать безупречное исполнение команд, ведь именно это напрямую влияло на итоговую оценку.

Победителем стала команда Липицкой школы имени Героя Советского Союза Евгения Петровича Тарасова. Ребята представят городской округ Серпухов на областном сборе юных часовых Постов Памяти «Пост №1».

Данное мероприятие, организованное Центром внешкольной работы и Серпуховским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», стало неотъемлемой частью традиций муниципалитета.