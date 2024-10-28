В Серпухове состоялся семинар «Традиционные формы и новые технологии в образовательном пространстве школьного музея»

В Городском округе Серпухов на базе двух образовательных учреждений состоялся областной зональный семинар «Традиционные формы и новые технологии в образовательном пространстве школьного музея».

Торжественное открытие мероприятия прошло в МБОУ «СОШ №10». Делегации из Наро-Фоминского, Можайского и Одинцовского муниципальных образований ознакомились с экспозициями школьного музея «Южный форпост Московии». После посещения музея начались выступления участников мероприятия.

Спикеры обсудили актуальные вопросы функционирования школьных музеев и процесс их интеграции в учебный процесс. Участники делились не только теоретическими данными, но и практическим опытом.

После подведения итогов мероприятия для участников провели обзорную экскурсию по историческим местам города Серпухов, которая позволила детальнее ознакомиться с культурным наследием региона.