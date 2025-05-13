В Серпухове состоялся торжественный концерт Областного фестиваля православной музыки

12 мая во Дворце культуры «Россия» завершился 22-й открытый городской фестиваль-конкурс православной музыки «Неупиваемая Чаша» торжественным Гала-концертом, посвященным чудотворному образу Божией Матери «Неупиваемая чаша». Фестиваль в этом году получил поддержку Министерства культуры Московской области, что позволило поднять его на новый уровень.

В праздничном мероприятии приняли участие выдающиеся исполнители и лауреаты конкурса, продемонстрировавшие высочайший уровень мастерства.

Прозвучавшие на концерте произведения отличались особой душевностью, наполненные светом веры, надежды и всепобеждающей любви. Каждый номер стал своеобразным отражением многовековых духовных традиций и самобытности русской православной культуры.

Среди почетных гостей концерта были Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, настоятельница Владычного женского монастыря, игумения Алексия, и начальник Управления культуры администрации Серпухова Елена Котова, которые вручили победителям заслуженные награды в торжественной обстановке.

Специальные призы III степени были вручены Певческому ансамблю «Лазори» и Духовно-просветительскому центру во имя святителя Алексия, Владычного женского монастыря (руководитель Ольга Свирепова), а также Ангелине Панариной из «Православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского» (руководитель Елена Гончарова) и церковному хору той же гимназии (руководитель Анна Кондрашкина).

II степень лауреатов получили Юлия Лесова, волонтер Центра Милосердия собора святителя Николая, хор ветеранов «Надежда» из Комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Серпуховский» (руководитель Валентин Астафьев), хор «Вдохновение» из школы искусств «Синтез» (руководитель Андрей Зотов, аккомпаниаторы Юрий Романов – гитара, Ирина Скворцова – калимба), и народный вокальный ансамбль «Желанушки» из Ивановского сельского клуба (руководитель Наталья Пироженко).

Первые места заняли Варвара Малышева из школы №18 (руководитель Олеся Плотникова) и учащиеся Музыкальной школы №3 (руководитель Ульяна Фадеева).

Александра Кандалина, представляющая Культурно-просветительский центр «Дубровицы», стала обладательницей Гран-при, покорив жюри и публику проникновенным исполнением песни «Жить и верить» из фильма «Излечить страх (Лука)», музыка Геннадия Пугачёва, слова Елены Черненко.

Завершением вечера стало выступление Московского Синодального хора под управлением народного артиста России Алексея Пузакова, которое стало настоящим украшением гала-концерта и вызвало глубокий отклик у зрителей.

Данное мероприятие еще раз подтвердило, что подлинное искусство, пронизанное верой, духовной силой и любовью к Родине и Богу, способно трогать сердца людей, вдохновляя их на добрые дела и объединяя вокруг общечеловеческих ценностей.