В Серпухове стартовал летний проект «А у нас во дворе – Здоровое Отечество!»

Движение «Здоровое Отечество» объявило о запуске летнего проекта «А у нас во дворе – Здоровое Отечество!», направленного на организацию полезного и активного досуга для жителей городского округа Серпухов всех возрастных групп.

Официальное начало проекту было дано депутатом Совета депутатов, амбассадором движения и чемпионом мира по боксу Федором Чудиновым.

Проект предусматривает проведение еженедельных спортивных турниров и мастер-классов, которые будут проходить непосредственно во дворах Серпухова, трансформируя городские пространства в места для спортивных состязаний и семейного общения.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Проект «А у нас во дворе – Здоровое Отечество!» – это значимая инициатива, позволяющая вовлечь детей, подростков и их родителей в активный отдых, укрепить семейные отношения и познакомить с новыми увлекательными играми, – отметил Федор Чудинов. – Возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни должна быть доступна каждому, и данный проект является шагом в этом направлении».

Основное внимание в проекте уделяется адаптивным играм, которые подходят для широкой аудитории, вне зависимости от уровня физической подготовки и состояния здоровья.

В программу каждого турнира входят разнообразные игры, направленные на развитие моторики, ловкости, логики, меткости и других полезных навыков. Форматы турниров также варьируются: семейные (родитель и ребенок), командные и индивидуальные соревнования, что обеспечивает возможность участия для всех желающих.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Мы стремимся создать атмосферу, в которой каждый житель Серпухова, независимо от возраста и физических возможностей, сможет найти для себя что-то интересное и полезное, — подчеркнул Сергей Ситников, руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество».

Проект «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!» — это не просто игры, это возможность укрепить здоровье, развить навыки и, самое главное, провести время вместе с семьей и друзьями». Куратором проекта является активист движения «Здоровое Отечество» Андрей Кобыленко.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Наша цель — сделать лето для жителей Серпухова ярким и запоминающимся, наполнив каждый двор атмосферой праздника и здорового соперничества, — добавил Андрей Кобыленко. — Мы хотим, чтобы проект стал точкой притяжения для всех, кто ценит активный образ жизни и семейные ценности».

Для организации игровых турниров и мастер-классов во дворе можно связаться с куратором проекта Андреем Кобыленко по телефону +7 (916) 406-81-53 или с руководителем патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергеем Ситниковым по телефону +7 (953) 507-03-71.

Еженедельные турниры во дворах с адаптивными играми для разных возрастных групп (4+ и 14+). Форматы: семейные, парные, индивидуальные соревнования. Мастер-классы от известных спортсменов и тренеров. Призы и грамоты для участников.