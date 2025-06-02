В Серпухове стартовала традиционная православная акция «Белый цветок»

Прихожане Всехсвятского храма торжественно начали акцию, открыв ее молебном под руководством Благочинного Серпуховского церковного округа, иерея Дионисия Коськина. «Белый цветок», символизирующий сострадание, сердечную доброту и саму жизнь, уже второй год реализуется в Городском округе.

История этой акции уходит корнями в далекое прошлое – в 1911 год, когда она впервые появилась в России по инициативе императорской четы Николая II и Александры. В то время в крупнейших российских городах проводились масштабные благотворительные мероприятия, где добровольцы вручали белые цветы в обмен на небольшую благодарность, а полученные ресурсы направлялись на поддержку людей, столкнувшихся с серьезными заболеваниями. Возрождение акции произошло в 2011 году в Москве.

В Серпухове акция «Белый цветок» была инициирована Подольской Епархией в сотрудничестве с Серпуховским Благочинием, местной администрацией округа и Окружным управлением социального развития №17. Она получила широкую поддержку со стороны жителей и гостей муниципалитета, продемонстрировав их неравнодушие и готовность помогать.

Сейчас акция направлена на поддержку детей, нуждающихся в особой заботе и специализированном питании, таких как Максим, прошедший сложную операцию по пересадке печени, Юта, живущая с ДЦП, и другие, находящиеся в паллиативном статусе.

Завершится акция «Белый цветок» 15 июня. В этот день в 9:00 состоится Божественная Литургия во Всехсвятском храме, а с 14:00 в парке им. Олега Степанова ожидают всех гостей праздничная программа. Она включает в себя концертную часть, увлекательные мастер-классы, развлекательные игровые зоны, фотозоны для памятных снимков и ярмарку, где представлены изделия ручной работы.