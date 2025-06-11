В Серпухове стартует программа «Умные каникулы» для школьников

Лето в Серпухове начнется с яркой и полезной программы для школьников под названием «Умные каникулы».

Инициатива, получившая поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева в виде гранта, в этом году задействует два ключевых образовательных центра городского округа Серпухов: школу №19 имени Романа Катасонова и Образовательный комплекс «Эффективная школа» (школа №4).

Программа включает в себя различные направления — от спорта и общественной деятельности до патриотического воспитания, культурного обогащения и развития интеллектуальных способностей. Особое внимание уделяется организации выездных познавательных мероприятий.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Ключевой особенностью «Умные каникулы» является предоставление школьникам возможности самостоятельно формировать свой индивидуальный план занятий.

Школа №19, уже третий год участвует в подобных инициативах и планирует охватить более 1200 учеников 2-4, 5-8 и 10 классов. Ребята смогут попробовать свои силы в киберспорте, решать креативные задачи, разрабатывать собственные телеграм-боты, освоить тэг-регби и множество других увлекательных дисциплин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Для школы №4 участие в проекте стало дебютным. Более 1272 учеников примут участие в интенсивах по математике, физике и русскому языку, будут вовлечены в создание театральных постановок и кинофильмов, изучат йогу и освоят скейтбординг.

Программа продлится до 28 июня. По мнению временно исполняющего полномочия главы Городского округа Серпухов Алексея Шимко, это станет отличной возможностью для школьников не только расширить свои знания и кругозор, но и провести летние каникулы с максимальной пользой и удовольствием.