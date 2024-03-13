В Серпухове торжественно открыли «Парту Героя»

В школе №13 появилась «Парта Героя» . Она носит имя выпускника школы Романа Катченкова.

В ходе частичной мобилизации молодой человек был призван защищать интересы Родины. На передовую он был отправлен в 2022 году. Проходил службу в звании старшего сержанта мотострелкового батальона.

Трагически погиб 23 ноября 2022 года в поселке Червонопоповка ЛНР.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Роман Катченков был посмертно награжден орденом Мужества.

Образовательный проект «Парта Героя» несет в себе воспитание важных человеческих ценностей в молодом поколении. Он собрал в себе патриотический дух и осознание героизма людей, защищающих жизни других.

Честь сидеть за «героической» партой предоставляется лучшим ученикам школы №13.

Проект активно поддерживается на территории Московской области.