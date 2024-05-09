В Серпухове торжественно провели акцию «Свеча памяти»

Акция посвящена 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня подобные акции являются символом единства нашей страны, веры в Победу. Вечная память нашим героям!» — заявил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

В акции приняли участие старшее и младшее поколение серпуховичей. Они почтили память воинов Великой Отечественной войны, которые погибли, сражаясь за родное Отечество. По сложившейся традиции жители пришли на мероприятие с портретами земляков — Героев Советского союза, участников Великой Отечественной войны.

«Серпухов — город воинской доблести, южный рубеж Москвы. В ожесточенных боях защитники Отечества проявили мужество, стойкость и отвагу. Их подвиг — навсегда в наших сердцах», — отметил Сергей Никитенко.

Сергей Никитенко напомнил, что в 1941 году линия фронта проходила вблизи с городом Серпухов. Самоотверженные горожане защищали свои дома и родную землю. Сотни девушек-добровольцев отправлялись на фронт. В историю вошел героический партизанский отряд «Смерть фашизму», который сыграл важную роль в ликвидации вражеских войск под Серпуховым. Те, кто остались в тылу, также оказывали фронту помощь: помогали раненым в госпиталях, работали на полях, трудились на заводах.