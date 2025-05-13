В Серпухове увековечена память воинов 411-го стрелкового полка

В УМВД России «Серпуховское» в день 80-летия Великой Победы была открыта мемориальная доска, посвященная 411 стрелковому полку 110 стрелковой дивизии 61 стрелкового корпуса, сформированного и дислоцирующегося в Серпухове в 1939-1941 гг.

В торжественной церемонии приняли участие начальник УМВД России «Серпуховское» полковник полиции Александр Самохин, депутат окружного Совета депутатов Ольга Ковшарь, советник главы муниципалитета Андрей Морозов, руководители и личный состав Управления, председатель Общественного совета Алексей Поляков, представители Совета ветеранов УМВД, юнармейцы и жители округа.

Памятную доску разместили на фасаде здания УМВД России «Серпуховское» на улице Чехова.

411-й стрелковый полк был частью крупного 110-го стрелкового соединения, известного своей отвагой и сильным моральным духом. В его рядах служили опытные солдаты и офицеры, прошедшие военную подготовку, что обеспечивало высокий уровень боеготовности подразделения.

В июле 1941 года, во время стремительного продвижения немецких войск, 411-й полк показал мужество и стойкость в ходе прорыва из окружения под Могилевом, проявил самоотверженность и верность Отечеству, оказывая упорное сопротивление с превосходящими силам противника.

Участники церемонии воздали дань памяти павшим героям минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.