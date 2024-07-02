В Серпухове ведется активный ремонт моста на федеральной трассе М-2 «Крым»

Сотни рабочих, 20 единиц спецтехники и шесть кранов для подъемов огромных весов: все это задействовано на месте ремонта моста на федеральной трассе М-2 «Крым».

Длина будущего пролетного строения 518 метров, а общий вес составляет 3200 тонн. Его делают из высокопрочной стали. Объект уже приобретает более завершенный вид, но впереди еще много работы. На месте ведут процесс надвижки пролетного строения моста через реку Ока, используют металлический аванбек длиной более 40 метров, железобетонные упоры и другие элементы, которые сделают мост надежным и безопасным для движения транспорта.

Далее рабочим предстоит провести бетонирование накладной плиты из железобетона, провести обустройство проезжей части.

Отметим, что на время масштабных работ движение изменили: машины двигаются по левому мосту в три полосы. Две ведут в Тулу и Москву, а третья зона является реверсивной.

Мост и трассу М-2 «Крым» планируют завершить в четвертом квартале 2025 года.