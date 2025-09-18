В Серпухове волонтеры организации «Здоровое Отечество» провели десятый анти-вейповый рейд

Основная задача этого профилактического мероприятия заключалась в выявлении грубых нарушений федеральных норм, касающихся торговли продуктами, содержащими никотин, и устройствами для его доставки.

«Московская область занимает первое место в России по количеству мест продажи вейпов. На данный момент их насчитывается более 14 тысяч. Возраст начала употребления значительно снизился, достигая 10-12 лет. Это представляет собой серьезную опасность для жизни и благополучия наших детей. Мой собственный сын учится в шестом классе. В прошлом году в его классе появились ученики с электронными сигаретами, которые быстро распространились среди одноклассников. В течение суток число курящих в этом классе выросло до одиннадцати. Чем юнее человек, впервые сталкивающийся с никотином, тем сильнее будет формироваться зависимость и тем более тяжелыми будут последствия в будущем,» – поделился активист и директор АНО «Трезвый Синдикат» Артем Воронин.

Члены общественной организации вновь зафиксировали случаи демонстрации запрещенных товаров в торговых помещениях, отсутствие необходимых акцизных знаков и обязательной маркировки «Честный ЗНАК», близость точек продаж к школам, отсутствие предупреждающих табличек и реализацию опасных товаров несовершеннолетним. Каждый подобный рейд подтверждает, что продавцы систематически игнорируют законодательство, намеренно вовлекая молодежь в никотиновую зависимость.

«К сожалению, приходится признать, что существенных улучшений ситуации не наблюдается. Бизнес, извлекающий прибыль из здоровья детей, продолжает действовать безнаказанно, – подчеркнул руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников. – Все обнаруженные нарушения тщательно фиксируются и регулярно передаются в Управление Роспотребнадзора по Московской области. Мы ценим конструктивное сотрудничество с надзорным органом, однако одних лишь административных мер и формальных процедур недостаточно. Огромное количество нарушающих закон точек продаж снижает эффективность этой работы до минимума.»

По итогам рейда будет направлено обращение к губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Активисты и представители родительских комитетов призывают главу региона поддержать предложение о полном запрете оборота вейпов на территории Московской области. Ранее председатель Движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, обращаясь к председателю правительства Михаилу Мишустину, заявляла о необходимости предоставить регионам право самостоятельно регулировать оборот вейпов. Затем Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил эту инициативу.