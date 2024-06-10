В Серпухове впервые состоялась акция «Волонтер — волонтеру»

Руководитель волонтерского центра «Территория Z» Екатерина Егорова и волонтер Татьяна Зикрач поделились с единомышленниками из Медицинского и Серпуховского колледжей опытом поездок в госпитали и на передовую в зону спецоперации.

Встреча состоялась в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Екатерина Егорова и Татьяна Зикрач — педагоги, которые умело совмещают профессиональную деятельность с важной социальной миссией.

Татьяна — волонтер центра Захара Прилепина. Она активно помогает мирным жителям новых регионов, организовывает сбор и доставку продуктовых наборов, лекарственных препаратов, одежды и детских игрушек. В одной из поездок Татьяну сопровождал ее сын Иван. На мероприятии присутствовали младший сын Алексей и внучка Софья. Татьяна продемонстрировала участникам обломки украинского квадрокоптера, который сбили силы ПВО РФ.

Екатерина Егорова регулярно посещает участников спецоперации, которые находятся на передовой. Волонтерам спикер также рассказала об особенностях работы в белгородском госпитале. Педагог занималась сортировкой гуманитарной помощи и выполняла обязанности санитара.

«Услышать такие истории из первых уст — бесценно. Это напоминание ребятам о важности оказывать помощь и поддержку тем, кто сражается за наше будущее», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Мероприятие посетили заместитель Главы г.о. Серпухов Татьяна Орлова, депутаты городского Совета Алексей Батогов, Надежда Еремина и Владимир Загоруйко. Глава Сергей Никитенко отметил, что депутаты занимают активную социальную позицию. Они собирают гуманитарную помощь для военных СВО и доставляют ее адресатам.

«Пообщался с молодежью и председатель Серпуховского отделения Комитета ветеранов ВС РФ Владимир Курилов. Организация с 2014 года собирает и отправляет гуманитарный груз, оказывает помощь семьям военнослужащих. Владимир Григорьевич вручил Татьяне Зикрач медаль от Комитета «За активную гражданскую позицию и патриотизм», — рассказал глава Серпухова.

Участники встречи передали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, в которую вошли медикаменты, влажные салфетки, средства личной гигиены, полотенца.