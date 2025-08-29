В Серпухове встретились с героем СВО и его семьей, прибывшей из Оренбурга

В Едином центре поддержки участников СВО состоялось мероприятие с героем, прибывшим из Оренбурга.

Встречи, организованные Единым центром поддержки участников СВО и их близких, стали привычным и приятным событием.

В центре состоялась встреча с защитником Отечества, Алексеем, и его семьей. В мероприятии приняли участие руководитель Центра, Лидия Халачева, заместитель руководителя серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, Александр Худобкин, депутат районного Совета, Надежда Еремина, руководитель Общественной приемной партии «Единая Россия», Вадим Моторин, а также представители молодежной организации «Молодая Гвардия».

Артиллерист, носящий позывной «Стикс», принимает участие в спецоперации с 2023 года. Вместе с супругой и тремя сыновьями – Данилом, Ярославом и Георгием – он перебрался из Оренбургской области. Алексей был очарован Серпуховом с первого дня, особенно его восхитила красота реки Нары. Мальчики с гордостью рассказывают о своем отце и с нетерпением ждут от него новостей. Несмотря на полученные ранения и контузии в ходе боевых действий, герой проявляет стойкость и готов продолжать защиту мирного населения.

Александр Худобкин предложил Алексею поучаствовать в создании музея, посвященного спецоперации, с коллекцией трофейной техники и оружия. Кроме того, военнослужащему было предложено вступить в ряды Ассоциации ветеранов СВО.

Лидия Халачева, руководитель Единого центра, вручила Алексею и его семье пакет гуманитарной помощи, так как он планирует вернуться домой в ближайшее время.

Члены «Молодой Гвардии» подарили детям набор школьных принадлежностей к началу учебного года, который депутат окружного Совета, Диана Алумянц, подготовила в качестве подарка.