В Серпухове заработал центр одного из крупнейших автодилеров в России

Глава Г.о. Серпухов Сергей Никитенко, гендиректор ГК Роман Антонов и президент Международной Ассоциации бокса Умар Кремлев разрезали красную ленту, чем дали старт работе представительству автодилера «РОЛЬФ» в наукограде.

Открытие точки автодилера «РОЛЬФ» в Серпухове – значимое событие, так как поможет развитию многих сфер в округе, позволит жителям муниципалитета, Тульской и Калужской областей получить целый спектр разных автоуслуг.

Кроме того, компания будет обучать молодых специалистов в рамках своего проекта «Школа механика РОЛЬФ» и предоставит студентам местных колледжей возможность получить реальный опыт на практике.

«Студенты наших колледжей – будущие механики, экономисты, маркетологи, программисты – также смогут проходить здесь практику, чтобы вносить общий вклад в развитие дилерского центра на серпуховской земле», — отметил глава округа.

В будущем на территории округа хотят реализовать завод автодилера, где будут производить автомобили. Сергей Никитенко поддержал эти большие планы. Он пожелал коллективу развития и продуктивной работы на благо компании и муниципалитета.