В Серпухове завершается благоустройство прогулочной зоны в Ивановских двориках
Фото: [Пресс-служба городского округа Серпухов]
Реализация проекта по созданию современной пешеходной зоны в Ивановских двориках Серпухова практически завершена. Ожидается, что новое общественное пространство будет полностью открыто для жителей уже на этой неделе.
Цель проекта – формирование комфортной и функциональной зоны, учитывающей потребности местного населения: безопасной для семей с детьми, подходящей для выгула домашних питомцев и располагающей к отдыху на природе.
В ходе реализации проекта завершены основные этапы: укладка нового тротуарного покрытия и установка современных фонарей с подключением к электросети. Последний аспект был особенно важен для жителей, поскольку ранее территория была недостаточно освещена.
Особым украшением обновленной зоны станут современные панорамные качели, расположенные рядом с фонтаном. Их установка станет финальным штрихом в благоустройстве.
Администрация городского округа Серпухов планирует и в дальнейшем уделять приоритетное внимание созданию общественных пространств, отвечающих потребностям и пожеланиям горожан.