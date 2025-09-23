В Серпухове завершается благоустройство прогулочной зоны в Ивановских двориках

Реализация проекта по созданию современной пешеходной зоны в Ивановских двориках Серпухова практически завершена. Ожидается, что новое общественное пространство будет полностью открыто для жителей уже на этой неделе.

Цель проекта – формирование комфортной и функциональной зоны, учитывающей потребности местного населения: безопасной для семей с детьми, подходящей для выгула домашних питомцев и располагающей к отдыху на природе.

В ходе реализации проекта завершены основные этапы: укладка нового тротуарного покрытия и установка современных фонарей с подключением к электросети. Последний аспект был особенно важен для жителей, поскольку ранее территория была недостаточно освещена.

Особым украшением обновленной зоны станут современные панорамные качели, расположенные рядом с фонтаном. Их установка станет финальным штрихом в благоустройстве.

Администрация городского округа Серпухов планирует и в дальнейшем уделять приоритетное внимание созданию общественных пространств, отвечающих потребностям и пожеланиям горожан.