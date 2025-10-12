В Серпухове завершился трехдневный молодежный форум «Другой университет»

На протяжении трех дней участники посещали мастер-классы, общались и встречались с интересными людьми. У школьников была эксклюзивная возможность пообщаться напрямую с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым в формате открытого диалога. Ребята смогли задать депутату самые разные вопросы, касающиеся актуальных тем молодежной политики, а также узнать о процессах принятия политических решений на уровне государства и о личном пути депутата, его карьере и увлечениях.

Проект «Молодой Гвардии Единой России» направлен на поддержку и развитие будущих лидеров. Программа форума включала теоретические и практические занятия, мастерские, обсуждения с известными экспертами и общественными деятелями, а также разработку и презентацию собственных проектов. Участники получили навыки целеполагания и продвижения собственных инициатив.

Наиболее важным результатом стало формирование сплоченной команды единомышленников. Активные, целеустремленные и талантливые молодые люди продемонстрировали желание улучшить жизнь в родном городе. Именно они — будущее Серпухова. Подобный формат проведения образовательных мероприятий подтвердил свою результативность.