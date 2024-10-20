В Серпуховской школе № 18 прошел классный час в честь Дня отца

«Встреча с героями» состоялась в 3 «Э» классе в третье воскресенье октября. Именно в этот день по традиции в России отмечают важный праздник, посвященный главным мужчинам в жизни каждого — папам.

В этом году День отца выпал на 20 октября. В преддверии праздника школьники пригласили свои отцов на классный час, ведь они являются самыми настоящими героями для них.

На этой встрече мужчины рассказали остальным участникам мероприятия о совместных занятиях с детьми, личных увлечениях и профессиональной деятельности.

Ученики проявили интерес, задавая вопросы и изучая особенности жизни родителей. В процессе мероприятия также прошла викторина, где ребята могли проверить свои знания.

В теплой и дружеской обстановке участники мероприятия пришли к общему мнению о том, что мужчины остаются надежными защитниками и опорой для своих детей. Благодарю этому классному часу семейные отношения между школьниками и их отцами стали только крепче!