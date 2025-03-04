В серпуховской школе № 18 прошла «Классная встреча» с участием актрисы театра и кино

Актриса театра и кино, режиссер, выпускница Института театрального искусства им. И.Д. Кобзона (мастерская А.А. Голобородько) Анна Зинурова пришла в гости к учащимся 8 и 9 классов, чтобы провести для ребят мастер-класс по актерскому мастерству. У Анны большой опыт, поэтому ей есть чем поделиться с молодым поколением. Актриса играет на скрипке, участвовала в показах спектакля «8 любящих женщин» в Сирии для российских военнослужащих. В свободное время занимается спортом.

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]

«Современные дети мало общаются вживую, их жизнь сосредоточена в соцсетях. Тренинги помогают раскрыться, учат общаться, дружить, работать в команде», — отметила актриса.

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]

Во время мастер-класса почетная гостья предложила школьникам выполнить динамичные упражнения. Ребята были максимально увлечены заданием. Упражнения развивают внимательность и способствуют умению работать в коллективе. У школьников появилась возможность задать вопросы о профессии актера, которой они с радостью воспользовались.

Школа № 18 входит в топ-100 лучших школ Подмосковья. Ученики принимают участие в разнопрофильных мероприятиях. Например, «Футбол в школе», «Самбо в школе», «Эффективная начальная школа» и «Школа полного дня». Проект «Классные встречи» реализуется в школе при поддержке директора Марии Арсеньевой.