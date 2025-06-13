В Серпуховском городском округе проводится масштабное обновление дорожной сети

Бригада специалистов демонтировала существующее асфальтовое покрытие. В ближайшее время на участок будет доставлен щебень для создания надежного основания дороги. ВРИП главы Серпуховского городского округа Алексей Шимко подчеркнул, что на данном участке будет уложено современное асфальтобетонное покрытие. Длина ремонтируемого участка составляет 280 метров, общая площадь — 1950 квадратных метров. Высокая загруженность участка обусловлена его близостью к медицинским учреждениям, в частности к стоматологической поликлинике №2.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Завершение ремонтных работ запланировано на июнь 2025 года.

Параллельно с обновлением дорожного покрытия создается комфортная пешеходная зона — в настоящее время ведутся работы по асфальтированию тротуара.

В этом году муниципалитет намерен обновить 45 дорожных участков, и на сегодняшний день работы ведутся на 20 из них.