В Серпуховском округе к 80-летию Победы провели благоустройство и реставрацию окопов

Руководитель военно-патриотического клуба «Армеец» Роман Свиридов и его команда единомышленников активно занимаются благоустройством и восстановлением окопов, расположенных на линии обороны. Эта инициатива приурочена к скорой дате — 80-летию Дня Победы.

«Мы делаем все возможное, чтобы почтить память героев», — отметил Роман Свиридов.

В рамках проекта участники, под началом Романа, разбирают старые, непригодные для использования бревна, тщательно убирают территорию от опавшей листвы и мусора, и заменяют изношенные конструкции на современные, прочные и долговечные материалы. Необходимые брёвна были предоставлены комбинатом благоустройства, который заранее их распилил до нужных размеров.

Фото: [ ВПК Армеец ]

В работах участвуют приблизительно 30 человек — члены клуба «Армеец», сотрудники МЧС и представители местной русской общины. Благодаря большому числу волонтеров и наличию специальной техники, такой как бензоколы, команда рассчитывает завершить все работы в ближайшее время, возможно, уже в течение завтрашнего дня.

Эта акция служит напоминанием о необходимости бережного отношения к историческому наследию и признательности подвигам предков, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны.