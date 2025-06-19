В Серпуховском округе проведена проверка состояния благоустройства

С весны 2025 года в Серпуховском округе функционирует оперативная группа, задача которой – выявление недостатков в сфере благоустройства.

В состав группы входят сотрудники администрации округа и представители надзорных органов, которые регулярно проводят проверки территории.

Целью инспекций является оценка чистоты, соответствия объектов требованиям благоустройства, состояния парковочных зон и наличие несанкционированной рекламы на зданиях.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В ходе проверки, проведенной на участке Московского шоссе, в районе домов 38, 40 и 42, были зафиксированы отдельные участки с неокошенной травой, а также информационный стенд с частично отклеивающейся информацией и незначительные дефекты. При этом, оперативная группа отметила хорошее состояние входных групп торговых объектов, фасадов зданий и дворовых территорий.

На придомовой территории домов 41 и 43 по Московскому шоссе требуется проведение работ по уборке растительности вблизи инженерных коммуникаций и ограждений. Также было отмечено наличие граффити на одном из магазинов. Зарегистрированные нарушения будут переданы ответственным лицам для устранения в установленные сроки.