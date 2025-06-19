В Серпуховском округе военнослужащий с позывным Горыныч стал отцом в третий раз

«Мы понимаем, что этим женщинам тяжелее всех морально. Мы выполняем все просьбы: дать быстренько справку, чтобы супруга отпустили домой к новорожденному, фотографируем мужьям детишек, чтобы показать ребенка в первые минуты жизни. Женщины чувствуют, что несмотря на то, что муж защищает интересы Родины, они здесь не одни. Со всех сторон их поддерживаем и мы, персонал родильного дома, и наша администрация округа, и другие близкие люди», — рассказала заведующая акушерским физиологическим отделением Светлана Рудь.