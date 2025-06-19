В Серпуховском округе военнослужащий с позывным Горыныч стал отцом в третий раз
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В семье военнослужащего Егора, известного по позывному Горыныч, произошло радостное событие – рождение сына.
Помимо двух дочерей, Дарины и Елизаветы, у защитника теперь есть наследник, названный Макаром.
Поздравления с пополнением в семье собрали близких родственников, друзей, представителей Единого центра поддержки участников СВО, активистов «Единой России», координатора партийного проекта «Крепкая семья» Елену Орленок и волонтеров.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Мать ребенка выразила надежду на дальнейшее расширение семьи, подыгрывая шутливой идее о четвертом малыше. В настоящее время она с нетерпением ожидает возвращения мужа домой целым и невредимым.
Заведующая акушерским физиологическим отделением Светлана Рудь отметила особую поддержку, оказываемую семьям военнослужащих.
«Мы понимаем, что этим женщинам тяжелее всех морально. Мы выполняем все просьбы: дать быстренько справку, чтобы супруга отпустили домой к новорожденному, фотографируем мужьям детишек, чтобы показать ребенка в первые минуты жизни. Женщины чувствуют, что несмотря на то, что муж защищает интересы Родины, они здесь не одни. Со всех сторон их поддерживаем и мы, персонал родильного дома, и наша администрация округа, и другие близкие люди», — рассказала заведующая акушерским физиологическим отделением Светлана Рудь.