В Серпуховском округе завершены работы по ремонту и очистке фонтанов

В соответствии с указаниями Губернатора Андрея Воробьева, особое внимание уделяется поддержанию их в надлежащем состоянии и бесперебойной работе.

На территории Серпуховского округа в настоящее время функционирует 6 гидротехнических сооружений: 4 располагаются в Серпухове, 2 – в Протвино и 2 – в Пущино.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Так, перед началом работы на Юбилейной площади были проведены восстановительные мероприятия, включая оштукатуривание, частичную замену плиточного покрытия и покраску небольших резервуаров. В рамках подготовки к летнему периоду на всех фонтанах выполнена профилактика насосов и очистка чаш.

К сожалению, недобросовестное поведение родителей нередко приводит к тому, что дети используют фонтаны не по назначению, купаясь и даже смывая в них самокаты, что вызывает загрязнение и может негативно сказаться на работоспособности оборудования.

Особое внимание уделяется состоянию фонтанов в Протвино и Пущино.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Что касается фонтана на площади Алеева, то на данный момент подрядчик осуществляет установку фильтрующего оборудования. После завершения работ фонтан будет передан на обслуживание муниципальному унитарному предприятию «Комбинат благоустройства» и будет функционировать ежедневно с 10:00 до 23:00.

Фонтан, расположенный в Зеленой зоне, находится в стадии восстановления подсветки и корректировки режимов работы в рамках гарантийных обязательств. Этот объект также будет работать ежедневно, с 08:00 до 21:00.