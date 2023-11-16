В сеть попали кадры жуткого ДТП с автобусом в Приморье, где пострадали восемь детей

Ранее сообщалось, что в результате автоаварии в Приморском крае школьный автобус с 14 детьми перевернулся. Восемь детей пострадали, шесть из них были экстренно госпитализированы в различные краевые клиники со множественными травмами.

Как передает Mash, причиной ДТП стал сильный гололед. Водитель не справился с управлением на обледеневшей трассе, слетел в кювет и перевернулся.

«Ребята из Вольно-Надеждинского, Ключевого и Рыбачьего ехали в школу №1. Из-за гололеда водитель не смог удержать машину на трассе и улетел в кювет. Детей отправили в больницу на обследование», - приводится в публикации.

Прокуратура Приморского края распространила видео ДТП: дымящийся автобус лежит перевернувшийся на бок. Маленькие пассажиры пытаются выбраться из салона. Отмечается, что сам 66-летний водитель автобуса не пострадал, помощь медиков ему не понадобилась.