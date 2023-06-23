В сеть попали не отретушированные фото Михалкова из Нижнего Новгорода

Как известно, народный артист уехал из Москвы. Но его обнаружили на одной из улиц в помятой одежде. За это Михалков получил множество нелестных комментариев. Новостью поделился портал «Дни.ру»

Сейчас артист уже не так свеж и молод в свои 77 лет, как раньше. Наверняка на его внешнем виде сказалось то, что некоторое время он лежал в реанимации. Несмотря на его возраст, пользователи соцсетей активно обсуждают то, насколько плохо сейчас выглядит Михалков.

Дело касается даже не распахнутой ветровки и мятой рубашки, поверх которой небрежно намотан платок. Публика расстроена тем, что время не пощадило даже красивого человека. По мнению многих, сейчас Михалков похож на обычного деда. Кто-то из-за это даже перестал восхищаться его творчеством.