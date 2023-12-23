В сеть попало видео с новогодней елью из кабинета Путина

В подписи к видео журналист отметил, что елку в кабинете главы государства каждый год украшают по-разному. На этот раз на ветвях новогоднего дерева присутствуют фигурки героев русских народных сказок, а также деревянные ложки и шары.

«Все отменно друг с другом сочетается», — поделился впечатлением Зарубин.

Ранее сообщалось, что на Соборной площади в Кремле была установлена главная новогодняя ель страны. В этот раз дерево высотой 25 метров выбрали в подмосковном городе Щелково.