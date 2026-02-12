В Сеть утекли 6,8 млрд адресов электронной почты жителей Земли

В открытый доступ попала колоссальная база данных, содержащая 6,8 млрд адресов электронной почты, сообщили эксперты Cybernews. Пользователь под ником Adkka72424 разместил массив информации на одном из специализированных хакерских форумов.

Автор утечки пояснил, что собирал адреса из различных источников: журналов взломщиков, так называемых ULP-коллекций и других открытых интернет-ресурсов.

Изначально эксперты отнеслись к появлению базы скептически, посчитав ее очередным фейком. Однако проведенная проверка показала обратное: массив оказался подлинным и содержал почти 7 млрд записей.

После технической обработки, удаления явных дубликатов и мусорных данных, в коллекции осталось около 3 млрд реальных, действующих адресов электронной почты. Такой объем информации представляет серьезную угрозу для безопасности пользователей, считают аналитики.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют не откладывать защитные меры. Всем владельцам электронных ящиков следует сменить пароли от своих почтовых сервисов. Самым надежным способом обезопасить аккаунт остается включение двухфакторной аутентификации.

Ранее сообщалось, что из-за ошибки в программе-вымогателе хакеры оказались в ловушке.