Выспались, но все равно устали? Эндокринолог Одерий назвала главную причину проблем с энергией

Просыпаетесь разбитым, даже проспав 10 часов? Эндокринолог Анна Одерий назвала самые частые причины хронической усталости. Лидер списка — хронический стресс и тревога, которые высасывают энергию и не дают восстановиться даже после сна. Вторые по популярности — малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач Анна Одерий объяснила, почему многие жалуются на разбитость и отсутствие сил. Когда нервная система постоянно находится в режиме повышенной готовности, организм тратит колоссальные ресурсы. В итоге — постоянная внутренняя усталость, трудности с концентрацией, отсутствие восстановления. За жалобами на слабость часто скрываются тревожное расстройство или депрессия.

Вторая причина — гиподинамия. Чем меньше вы двигаетесь, тем сильнее чувствуете упадок сил. Регулярная физнагрузка, наоборот, улучшает работу сердца, повышает выносливость и качество сна. Третий фактор — еда. Пропуски приемов пищи, жесткие диеты, дефицит калорий, белка и железа приводят к постоянной слабости. К тому же хроническую усталость могут вызывать эндокринные заболевания: гипотиреоз, сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность.

Вывод: если отдых не помогает, проверьте нервы, активность и рацион. А если не нашли причину — идите к врачу. Возможно, проблема глубже, чем кажется.

Ранее диетолог назвала категории людей, которым мороженое противопоказано.