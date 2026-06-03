Китайские ученые нашли у женьшеня новое полезное свойство. Экстракт легендарного корня помогает бороться с остеопорозом: увеличивает плотность костей, улучшает их микроструктуру и повышает устойчивость к переломам. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав 28 научных работ на животных моделях. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.

Международная команда исследователей изучила влияние добавок с экстрактом Panax ginseng на состояние костной ткани. Оказалось, у животных, получавших женьшень, плотность костей была значительно выше, чем в контрольных группах. Экстракт не просто укреплял, но и восстанавливал внутреннюю структуру: увеличивалось число и толщина костных перекладин, уменьшались промежутки между ними. Прочностные характеристики — максимальная нагрузка и жесткость — тоже улучшились. Кости становились не только плотнее, но и устойчивее к повреждениям.

Секрет эффекта — в гинзенозидах, активных веществах женьшеня. Они снижают воспаление, уменьшают окислительный стресс и влияют на баланс между разрушением и восстановлением костной ткани. Остеопороз — болезнь, при которой кости становятся хрупкими, а риск переломов — огромным. Новые данные дают надежду на создание эффективных природных средств профилактики и лечения.

Пока исследования проводились на животных, но результаты обнадеживают. Женьшень веками использовался в восточной медицине как тонизирующее средство. Теперь у него появляется новое применение — защита скелета.

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