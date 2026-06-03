Американский чиновник едет в Петербург, и ему это разрешил сам Дональд Трамп. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший заявил, что президент и Госдеп одобрили его участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В российском МИД назвали этот шаг признаком тупика, в котором оказался Запад. Об этом сообщает Lenta.ru.

Родни Мимс Кук-младший рассказал, что получил приглашение на ПМЭФ и согласовал поездку с руководством США. Президент Трамп и Госдепартамент США разрешили ему приехать. Более того, в Госдепе сочли его участие «хорошей идеей». Форум пройдет в Санкт-Петербурге, и присутствие официального лица из Вашингтона на нем — событие не рядовое. На фоне антироссийских санкций и политического противостояния такой шаг выглядит если не прорывом, то заметным сигналом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию жестко: визит американца доказывает, что Запад осознал свою тупиковую ситуацию. Мол, сколько бы ни вводили ограничений, а диалог и экономическое сотрудничество все равно прорываются.

Кук-младший, хоть и не является ключевым политическим игроком, представляет американскую культуру. Его приезд может стать первым шагом к размораживанию отношений.

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