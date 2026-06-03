«Бурановские бабушки» рвутся на «Интервидение»: легендарный коллектив заявил на ПМЭФ о желании представить Россию

Легендарные «Бурановские бабушки» готовы вновь покорять музыкальный олимп. На Петербургском международном экономическом форуме коллектив заявил о желании представить Россию на возрожденном конкурсе «Интервидение». Сами артистки признались: они «вездесущие» и хотят выступать везде. Но при этом отметили, что среди молодых исполнителей тоже много достойных. Об этом сообщает «Хроника новостей».

Участницы фолк-группы, прославившейся на «Евровидении-2012», в беседе на полях ПМЭФ ответили на вопрос о возможном участии в «Интервидении». Ранее народная артистка Лариса Долина называла возможными кандидатами Александра Воробьева, Диму Билана и Сергея Лазарева.

Игорь Матвиенко предлагал рассмотреть группы «Лень и пламень», «Толока» и «Фабрику». Но «Бурановские бабушки» — народные любимицы. Их выход на сцену гарантирует внимание и ностальгию.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении конкурса 3 февраля 2025 года. Обновленное «Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. Россию представлял заслуженный артист Ярослав Дронов (Shaman).

Ранее стало известно, что 17-летняя дочь Сергея Жукова нашла любовь в ЦСКА.