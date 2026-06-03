Кот-терминатор против огарей: в ЖК на севере Москвы пушистый хищник съел почти всех утят

В московском ЖК «Селигер Сити» разгорелся нешуточный конфликт. Местные жители пожаловались на кота, который охотится на утят огарей. Из целого выводка в пруду остался лишь один птенец. Пушистый хищник, судя по видео, не планирует останавливаться. Часть жителей поддержала кота, другие требуют наказать хозяев. Об этом сообщает Lenta.ru.

В пруду жилого комплекса поселилась семья огарей, но на их потомство охотится кот на самовыгуле. В результате из всего выводка выжил только один утенок. Автор публикации заявил, что «по морде видно, кот останавливаться не планирует». Часть жителей поддержала хищника: огари вытесняют обычных уток, и такая «естественная убыль» якобы не повредит.

Зоозащитники предлагают помочь семье огарей и наказать нерадивых хозяев питомца (если они есть). Кот на самовыгуле — проблема не только для птиц, но и для самого животного: машины, собаки, инфекции. Пока соседи спорят, утята продолжают гибнуть. Выживший птенец остался один. Взрослые огари плавают с ним, но не могут защитить от ловкого хищника.

История двойственная. С одной стороны, кошачья охота — инстинкт. С другой — домашний любимец не должен бродить где попало, уничтожая городскую фауну.

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