Трехстороннее соглашение о строительстве молочной фермы на 2,3 тыс. голов в Наро-Фоминске подписали на ПМЭФ

В рамках ПМЭФ было заключено трехстороннее соглашение о строительстве молочно-товарной фермы на 2,3 тыс. голов в Наро-Фоминске. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение подписали зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, гендиректор ООО «Совхоз „Головково“ Николай Анищенко и председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.

«Молочное животноводство — одна из базовых отраслей агропромышленного комплекса Подмосковья, и каждый такой проект усиливает продовольственный потенциал региона», — отметил Вячеслав Духин.

В реализацию проекта будет вложено 3,9 млрд рублей. Первую линию производства на 600 голов планируется запустить уже в 2026 году. В 2027-м планируется выйти на следующий этап реализации. С вводом нового комплекса в округе будет создано 50 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии сельского хозяйства в Подмосковье.