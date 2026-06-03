Соглашение о модернизации мясокомбината в Клину подписали на ПМЭФ

Соглашение о модернизации мясокомбината в Клину подписали в рамках ПМЭФ. Объем инвестиций составит 3 млрд рублей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует АО «Мясокомбинат Клинский». С 2023 года предприятие реализует крупный инвестпроект, разделенный на два этапа. Его главная цель — нарастить объемы производства самых востребованных категорий продукции. Реализация проекта позволит увеличить объем производства на 30%. К 2028 году планируется нарастить объем производства до 45 тыс. тонн в год.

«Это означает новые высокотехнологичные рабочие места, увеличение выпуска качественной продукции и укрепление продовольственной безопасности. Мы видим, что предприятие, основанное еще в 1939 году, сегодня становится современным флагманом мясопереработки, и регион со своей стороны будет и дальше оказывать необходимое содействие проекту», - подчеркнул зампред областного правительства Вячеслав Духин.

Первый этап модернизации за 2 млрд рублей уже завершился. В 2026 году в рамках второго этапа за 1 млрд рублей мощности по производству нарезки увеличатся до 1 тыс. тонн в месяц. До 2028 года планируется нарастить объем выпуска сосисок на 40%.

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