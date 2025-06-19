В Сеть утекло 16 млрд паролей от Google, Apple, Facebook и других сервисов⁠⁠

Произошла крупнейшая в истории утечка паролей от аккаунтов Facebook*, Apple и Google — данные оказались в открытом доступе в Сети. Об этом стало известно журналу Forbes. Объем украденных данных достигает фантастического значения — 16 млрд паролей.

Эксперты предполагают, что утечка данных произошла в результате работы нескольких преступных группировок, специализирующихся на похищении и продаже конфиденциальной информации. В результате таких действий пострадали как индивидуальные пользователи, так и крупные организации.

Аналитики предупреждают, что эта ситуация может обернуться крупнейшими фишинговыми атаками, взломами аккаунтов и финансовым потерями.

Утечка паролей в даркнете стала новой реальностью, а злоумышленники используют эти данные для целенаправленных кибератак. Чтобы избежать последствий, эксперты настоятельно рекомендуют немедленно изменить пароли, использовать многофакторную аутентификацию и доверять только проверенным менеджерам паролей.

Ранее сообщалось, что пророссийски настроенный хакер взломал украинскую систему МЧС в Харьковской области.

*социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.