Пророссийски настроенный хакер взломал украинскую систему МЧС в Харьковской области

Стало известно, что пророссийски настроенный хакер с ником PalachPro взломал украинскую систему МЧС в Харьковской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Благодаря взлому появилась возможность получить новые сведения о потерях ВСУ на территории Харьковской области, причем не только актуальные данные, но и те, которые уже лежат в архиве.

«Провести дополнительный объективный контроль ударов и понять масштаб разрушений на земле», — указали в микроблоге.

Авторы канала добавили, что областному управлению МЧС приходится вводить в свою систему всю информацию, иначе у служб начнется полная раскоординация действий.

Ранее сообщалось, что в Иране произошел масштабный сбой в работе банковской системы — в стране перестали работать банкоматы. По данным СМИ, проблемы возникли из-за хакерской атаки. Утверждается, что хакерская группа «Хищный воробей» уничтожила данные иранского банка Sepah, который находится под действующими санкциями США.