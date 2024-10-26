В сеть выложили фото подкопа, через который сбежали насильники липецкой ИК-2

Ряд пабликов в интернете публикуют снимки, на которых, предположительно, тот самый пресловутый 70-метровый подкоп, который прорыли сбежавшие сегодня из липецкой ИК-2 шестеро насильников и педофилов.

Судя по снимкам, удивляет, как такое возможно прорыть незамеченным, учитывая строгий режим в колонии. На месте подземного лаза также обнаружены металлическая лопатка и одежда уголовников.

И только что стало известно, что, помимо двоих пойманных ранее, удалось также задержать еще двух беглецов. Осталось найти пару оставшихся беглых уголовников.

Напомним, 25 октября в районе 9 часов вечера шестеро уголовников ИК-2 в Липецкой области прорыли под техническим помещением тоннель шириной около 70 см и длиной больше 40 метров. Сразу же по региону был введен план «Перехват».

Следственный комитет России по факту халатности должностных лиц исправительного учреждения возбудил уголовное (ст. 293 УК РФ).