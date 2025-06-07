На границе с Украиной в Брянской области в эти самые минуты находятся холодильные установки, в которых находятся тела 1 212 погибших солдат Вооруженных сил Украины. Это лишь первая партия. В ближайшее время ожидается прибытие еще 4 800 тел. Таким образом, общее количество погибших украинских военнослужащих, которых никто не забирает, превышает 6 000.

В интернет было загружено видео, на котором запечатлено это событие. На кадрах видно, как тела, упакованные в герметичные контейнеры, находятся в холодильных камерах в состоянии глубокой заморозки.

Напомним. сегодня стало известно, что Украина отложила на неопределённый период передачу останков погибших военнослужащих и обмен пленными, о чём сообщил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, в своих социальных сетях.

Как сообщил он, вчера Российская Федерация осуществила транспортировку первой партии останков военнослужащих ВСУ в количестве 1212 единиц в специальных транспортных средствах, предназначенных для перевозки охлаждённых грузов, в место, которое было согласовано для проведения обмена.