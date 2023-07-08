В сети Милохина застыдили за розовый маникюр и демонстрацию яиц

Как сообщает портал «Дни.ру» , ранее некогда всеми любимый кумир российской молодежи, грамотно пропиаренный Первым каналом, сейчас совсем отбился от рук. Точнее, он накрасил их лаком.

Даня Милохин и раньше не публиковал контент, который отличался бы высокой степенью интеллектуальности. Впрочем, на сегодняшний день ничего не изменилось. На его страничке социальных сетей можно увидеть довольно специфический контент. По крайней мере, так считает публика.

Так блогера недавно пристыдили за фото, где в руках он держит яйца. И все бы ничего, но за разделенную любовь к ним Милохин предложил на него подписаться. Как оказалось, он просто обожает есть их на завтрак сваренными. Но не только это смутило подписчиков: нашлись многие, кто придрался к его выкрашенным в розовый цвет ногтям.