В сети набирает популярность ролик, в котором отец и сын спасли оленя

Казалось бы, у оленей такие рога, что им любая угроза нипочем. Но любое животное может оказаться в беде, что даже никакие природные данные не помогут из нее выбраться. Например, как это произошло в одном из видео, где парнокопытный застрял в водоеме. Для спасения животного понадобилась помощь человека.

Люди вовремя обнаружили, что животное попало в беду. Видимо, оленя замучила жажда, поэтому он спустился к водоему. Однако, парнокопытному не удалось устоять, что привело к падению в воду, как пишет портал «Дни.ру». Самостоятельно выбраться из засады не получалось, поэтому на помощь ему пришли двое – отец и его сын.

Они схватили оленя за рога и потащили наружу. Животное пыталось сопротивляться, но всего за пару минут его удалось достать. После этого олень, недолго думая, вскочил и унесся вдаль. Вместо самого животного за его спасение поблагодарили пользователи сети, оставшиеся в восторге от увиденного.