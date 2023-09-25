В сети набирает популярность видео с щенком, балансирующем с тыквой на голове

Не секрет, что собаки могут быть довольно умными животными. А если за их дрессировку основательно возьмется человек, то умениям животного можно по-настоящему удивиться. Так недавно остались в восторге пользователи интернета, когда наткнулись на очередной в их жизни ролик с щенком.

Только это видео оказалось не таким, как остальные. Каждый ли день можно увидеть пса, балансирующего с тыковкой на голове? Наверное, только в цирке. Но этот пес продемонстрировал свой навык для видео совершенно бесплатно. Аудитория точно не осталась равнодушной. И правда, поразительной выдержке четвероногого можно только позавидовать, ведь далеко не каждый сможет с таким же невозмутимым видом удерживать на голове груз при ходьбе.