В Сети обсуждают информацию о «белых списках» для домашнего интернета в Москве

В последние дни в российском сегменте интернета активно обсуждают возможное внедрение системы так называемых «белых списков» для домашнего интернета в Москве, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. По его данным, задачу оперативно запустить новую систему уже поставили перед IT-специалистами столичных операторов домашнего интернета.

Отмечается, что «белые списки» должны обеспечить доступ пользователей к необходимым сайтам в случае перебоев в работе интернета. Однако, по информации источника, общая скорость домашнего интернета может упасть из-за постоянной фильтрации трафика.

Опровержение этой информации дала российская телекоммуникационная компания «Ростелеком», пишет РИА Новости.

Кроме того, такие сведения опровергла и телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Информацию прокомментировал источник, близкий к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и назвал ее фейком.

Тем временем 19 марта РИА Новости опубликовало список сервисов, которые могут войти в «белый список» при ограничении работы мобильного интернета. В него попали более 120 ресурсов, включая сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер Max.

Ранее сообщалось, что рекламный рынок Telegram вырос на 50% в России, несмотря на угрозу блокировки.