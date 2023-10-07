В сети появились кадры переброски израильских военных для участия в операции «Железные мечи» против ХАМАС

Помимо этого, представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт в эфире телеканала CNN заявил, что уже до конца субботы захваченная движением ХАМАС израильская территория может быть освобождена.

«Мы сосредоточены на том, чтобы беречь наши силы. Пока мы говорим, бои продолжаются. Надеемся, что к концу дня внутри Израиля не останется живых террористов», — добавил Хехт.

Также ряд израильских СМИ сообщили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провер экстренный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В беседе глава израильского кабмина поблагодарил главу Белого дома за поддержку, подчеркнув, что Тель-Авиву необходима «длительная и мощная кампания, в результате которой будет одержана окончательная победа на палестинскими боевиками ХАМАС».

К слову. перед этим премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху Нетаньяху официально объявил о начавшейся в стране войне. По последним данным израильских СМИ, число раненых перевалило за 1000 человек и по меньшей мере 40 израильтян погибли. Как утверждает палестинских Минздрав, число жертв бомбардировок израильскими силами в секторе Газа достигло 198, порядка 1600 числятся раненными.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.