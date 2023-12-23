В сети появились кадры жуткой аварии на МКАД, в которой сгорели автомобили и погибли люди

Как передает Mash, трагедия разыгралась вечером в субботу, 23 декабря, в Москве на 50-м километре МКАД. Там сразу автомобиля протаранили друг-друга, после чего взорвались и загорелись.

К настоящему времени известно о минимум двух погибших.

«От удара одна из машин перевернулась, вылетела на внешнюю сторону кольца и загорелась», - приводится в публикации.

Произошедшее, без информации и о погибших, ранее подтвердили в столичном Депздраве. Там добавили, что виновником аварии стал ордин из водителей, вылетевших на встречную полосу.