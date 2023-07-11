В сети появилось фото возможного убийцы экс-командира подлодки «Краснодар» Ржицкого

Общество

Фото: [© РИА Новости / Евгений Одиноков]

Ориентировку со снимком возможного преступника и его приметами опубликовал Shot.

Как приводится в публикации, предполагаемый киллер засветился на камерах уличного видеонаблюдения, когда пытался скрыться с места преступления.

«Публикуем ориентировку с фотографией предполагаемого убийцы Станислава Ржицкого. Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и все черное», - уточняется в соцсетях.

Отмечается, что в настоящее время вся полиция Краснодара занята поисками убийцы.

Ранее сообщалось, утром с понедельник, 10 июля, неизвестный мужчина хладнокровно застрелил у одного из спортклубов Краснодара 42-летнего экс-командира подлодки «Краснодар», являвшегося также заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации краевого центра. Перед этим преступник долго следил за своей жертвой. СК РФ возбудил по факту убийства уголовное производство.

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